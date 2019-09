Ein Regenbogen für die AfD

20. September 2019,

Unbekannte haben vor dem Haus Kurfürstenstraße 79 in Berlin einen Regenbogen-Teppich auf den Fußgängerweg gesprüht - dort hat der AfD-Landesverband seine Geschäftsstelle.



Das Foto der mutmaßlich politisch motivierten Sprayaktion stellte uns ein Leser zur Verfügung, der zufällig durch den Kiez spazierte. Im offiziellen Polizeibericht der Hauptstadt wurde bislang nicht über den Regenbogen für die AfD berichtet. Auch die LGBTI-feindliche Rechtsaußenpartei verzichtete bislang darauf, sich in ihren sozialen Netzwerken über einen "hinterhältigen Farbanschlag der Homolobby" zu empören.



Der Berliner AfD-Landesverband hat seit Mitte vergangenen Jahres seine Geschäftsstelle in der Kurfürstenstraße. In den Räumen in der ersten Etage finden auch die Vorstandssitzungen statt. Stellvertretende Landesvorsitzende ist die verbissene LGBTI-Gegnerin Beatrix von Storch.



Zur Nachahmung sind solche Regenbogen-Sprühereien nicht zu empfehlen. Sie gelten als Sachbeschädigung und können nach dem Strafgesetzbuch mit bis zu zwei Jahren Haft oder mit Geldbußen bestraft werden. Die Verursacher*innen sind außerdem schadenersatzpflichtig. (cw)











