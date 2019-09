Der schweizerische Bachelor kuschelt mit Männern

24. September 2019,

(Bild: Instagram / patric_bachelor)

Nächsten Monat kämpfen 21 Frauen um die Gunst des neuen Bachelors aus Zürich. Doch bislang kuschelt dieser - zumindest auf seiner Instagram-Seite - lieber mit Männern.



Der 29-jährige Patric Haziri, der ab nächsten Monat im Privatsender 3 Plus turtelt, bringt die eidgenössische Presse in Aufruhr: Er ist nicht nur - haltet euch fest - der erste Bachelor mit Brustbehaarung, er kuschelt vielmehr "nur mit Jungs", wie die "Schweizer Illustrierte" interessiert anmerkt ("Der Zürcher setzt auf Bromance denn auf Romance").



Und tatsächlich: Der Sohn eines Brezel-Unternehmers, der daher liebevoll "Brezelor" getauft wurde, zeigt sich auf Instagram gerne ohne nervige Hemden oder lange Hosen - und meist in männlicher Begleitung. "Der Rosenkavalier hebt sich nicht nur mit seinem schulterlangen Haar von seinen Vorgängern ab", erklärte auch 3 Plus in seiner Vorankündigung. Allerdings bezieht sich der Sender auf andere Unterschiede: "Weder Tattoos noch Piercings zieren den durchtrainierten Körper des 1.83 Meter großen Bachelors." Immerhin: Einer seiner Leidenschaften sei, "Fashion für Männer zu entwerfen".



Nächsten Monat soll der neue Bachelor Patric Haziri (links) mit Mädels rummachen (Bild: Instagram / patric_bachelor)

In der Schweiz wird Patric bereits Kandidat der achten "Bachelor"-Ausgabe sein. Dabei wird der Beau zusammen mit den 21 Frauen, die um ihn werben, ins pittoreske Thailand geschickt. Die Sendung feiert am 21. Oktober bei 3 Plus Premiere.



Übrigens: Ab November soll in Deutschland eine schwule "Bachelor"-Variante zu sehen sein: Das RTL-Streamingportal TVNOW will dann ein paar Mittzwanziger miteinander verkuppeln (queer.de berichtete). Die Sendung "Prince Charming" basiert dabei - wie auch der "Bachelor" - auf einem amerikanischen TV-Format (queer.de berichtete). (cw)







-w-