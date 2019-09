Der 1. FC Köln zeigt Flagge

27. September 2019, noch kein Kommentar

Bild: 1. FC Köln

Das Heimspiel des 1. FC Köln am Sonntag gegen Hertha BSC steht unter dem Motto "Lebe wie du bist" - passend dazu gibt es ein Sondertrikot in Regenbogenfarben.



"Der 1. FC Köln steht für Vielfalt auf dem Platz und auf den Rängen", erklärte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle zu der Aktion rund um den diesjährigen Diversity Day: "In unserer Charta heißt es: Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, egal, woher du kommst, was du glaubst, was du hast oder bist, wie du lebst und wen du liebst. Diese Werte nehmen wir sehr ernst."



Parallel tritt auch das Eishockeyteam Kölner Haie am Freitag bei der Partie gegen die Grizzlys Wolfsburg in Regenbogentrikots an. In der Lanxess-Arena und im Rheinenergie-Stadion werden zudem die Farben der LGBTI-Bewegung auf Fahnen, Banden und LED-Wänden präsent sein. Bereits seit Mitte der Woche lässt die Kölner Sportstätten GmbH die Pylone des FC-Stadions in den Regenbogenfarben leuchten.



LGBTI-Initiativen werden sich nach Angaben der beiden Vereine mit Infoständen bei den Spielen präsentieren. Der FC legt nicht zuletzt einen Schal mit dem Motto "Lebe wie du bist" und den Vereinslogos auf, die Haie geben u.a. einen Sonderpuck heraus. Die Erlöse aus den Verkäufen sollen an das queere Jugend- und Begegnungszentrum "anyway" fließen. (cw)









-w-