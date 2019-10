Queer in Belfast

30. September 2019,

Bild: Jessica Weber

Im nordirischen Belfast befindet sich die LGBTI-Community noch immer ziemlich weit am Rand der Gesellschaft - die Berliner Fotografin Jessica Weber hat einige Szene-Protagonist*innen porträtiert.



Ihre bunte Serie "At the End of the Rainbow Lies Belfast" zeigt die beeindruckende Kreativität, die für Weber auch eine Antwort auf Ungleichheit und LGBTI-Feindlichkeit ist. Ihre Models inszeniert die Fotografin, die selbst nordirische Wurzeln hat, gezielt mit neonfarbenen Gels und grellem Licht, um ihre Ausstrahlung zu verstärken und so der queeren Subkultur zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen.



Vom 2. bis 7. Oktober werden die faszinierenden Fotografien in den Berliner coGalleries (Torstraße 170, Mitte) gezeigt, zusammen mit Ausschnitten aus Interviews mit den porträtierten Aktivist*innen. Die Vernissage findet am Mittwoch, den 2. Oktober von 18 bis 21 Uhr statt (Facebookevent). Mehr Bilder aus der Serie gibt es auf kaltblut-magazin.com. (cw)











