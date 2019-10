Queere Kunst in St. Gallen

04. Oktober 2019, noch kein Kommentar

Ovartaci küsst eine ihrer Lieblings-Freundinnen, 1975 (Bild: Museum Ovartaci, Århus)

Die neue Doppelausstellung "Crazy, Queer, and Lovable - Ovartaci" und "ICH DU ER SIEXIER: Transidentität" lohnt einen Kurztrip in die Schweizer Stadt St. Gallen.



Im Zentrum der am 1. Oktober im Museum im Lagerhaus eröffneten Schau steht das außergewöhnliche Gesamtkunstwerk der transsexuellen Künstlerin Louis Marcussen (1894-1985), genannt "Ovartaci" (zu Deutsch etwa Oberdepp oder Überpatient), entstanden im Laufe von 56 Jahren in der Psychiatrie. Ovartaci zählt zu den herausragenden Künstlerinnen Dänemarks wie auch der internationalen Outsider Art. Ihr Werk ist zum ersten Mal in der Schweiz zu sehen.



Zeitlebens beschäftigt Ovartaci das Thema der Transformation. Zahlreiche weibliche Figuren und Puppen, kleine bis nahezu lebensgroße, aus Papier, Karton, Papiermaché, stellen Gefährtinnen dar. Sie zeigen auch ihre Sehnsucht nach einem eigenen weiblichen Körper. Durch Selbstkastration vollendet Ovartaci schließlich ihre Transition.



Parallel zu "Crazy, Queer, and Lovable" präsentiert die zweite Ausstellung "ICH DU ER SIEXIER: Transidentität" zeitgenössische künstlerische Positionen zum Thema Geschlechtsidentität. Fotografien, Videoarbeiten, kinetische Objekte und Malerei von Muda Mathis & Sus Zwick, Michelle "Jazzie" Biolley, Francesca Bertolosi und Sascha Alexa Martin Müller ergründen Fragen der Genderzugehörigkeit und der daraus folgenden gesellschaftlichen Erwartungen und Geschlechterklischees.



Beide Ausstellungen sind noch bis zum 1. März 2020 im Museum im Lagerhaus in St. Gallen zu sehen. Die Stadt liegt südlich des Bodensees inmitten des Vier-Länderecks Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein. Von München ist St. Gallen 265 Kilometer, von Stuttgart 285 Kilometer entfernt. (cw)











