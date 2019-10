Gedenken an die schlimmste Attacke gegen LGBTI

05. Oktober 2019, noch kein Kommentar

Die onePulse Foundation hat in Orlando sechs finale Entwürfe für das National Pulse Memorial & Museum vorgestellt - und bittet um Feedback aus der Community.



Vor über drei Jahren, am 12. Juni 2016, hatte der islamistisch motivierte Täter Omar Mateen in dem queeren Club "Pulse" in Orlando 49 Menschen erschossen, über 50 weitere verletzt und Geiseln genommen, bevor er selbst nach drei Stunden von Polizeibeamten getötet wurde (queer.de berichtete). Der Anschlag war nicht nur eines der verheerendsten Massaker in der Geschichte der Vereinigten Staaten, sondern auch der gravierendste einzelne Gewaltakt gegen LGBTI.



Das National Pulse Memorial & Museum soll die Erinnerung an die Attacke und die Opfer wachhalten. In der unten verlinkten Galerie zeigen wir erste Eindrücle von den sechs Entwürfen renommierter Architektenbüros, darunter das Studio Libeskind und die MASS Design Group.



Auf der Homepage der onePulse Foundation werden die Designs ausführlich vorgestellt. Dort kann man bis zum 10. Oktober auch Kommentare abgeben, die bei der endgültigen Entscheidung berücksichtigt werden sollen. Den Gewinner des Wettbewerbs will die Jury am 30. Oktober bekanntgeben.



Das Memorial soll am Ort des jetzt geschlossenen Clubs entstehen. Für das Museum erwarb die gemeinnützige Stiftung ein Grundstück in rund 500 Metern Entfernung. Die Eröffnung ist im Jahr 2022 geplant. (cw)









