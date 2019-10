Verliebt wie am ersten Tag

06. Oktober 2019, noch kein Kommentar

Mit einem süßen Selfie aus Sylt haben TV-Star und Designer Guido Maria Kretschmer und sein Ehemann Frank Mutters einen Candystorm geerntet.



Fast 70.000 Likes und weit über 1.000 überwiegend positive Kommentare gab es für das am Tag der Deutschen Einheit auf Instagram gepostete Foto aus Sylt. "Genießt den freien Tag, schöne Stunden mit euren Liebsten und macht es euch bei den herbstlichen Temperaturen so richtig gemütlich", schrieb Kretschmer seinen Fans. Auch zahlreiche Massenmedien feierten das "zuckersüße Küsschen" ("Hamburger Morgenpost") bzw. "seltene Knutschfoto" ("Bunte").



Mit seinem zehn Jahre älteren Partner, der als Maler tätig ist, ist der Modemacher seit 34 Jahren liiert. Im September letzten Jahres ließen sie ihre 2012 geschlossene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln und feierten eine pompöse Hochzeit - ebenfalls auf Sylt (queer.de berichtete).



Guido Maria Kretschmer wurde insbesondere durch seine Fernsehauftritte bekannt. Seit 2012 ist er Moderator und Juror bei der Doku-Soap "Shopping Queen" auf Vox. Er war auch zwei Staffeln lang Juror bei der RTL-Castingshow "Das Supertalent" und moderierte die RTL-Realityreihe "Deutschlands schönste Frau". (cw)





