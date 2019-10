Briefe verschicken mit Pride

07. Oktober 2019, noch kein Kommentar

Bild: Schweizerische Post

Mit zwei Sondermarken "Gesellschaftliche Vielfalt" feiern die Schweizer und die liechtensteinische Post gemeinsam das 50. Jubiläum des Stonewall-Aufstands in New York.



Bei dem von der liechtensteinischen Post gestalteten 85-Rappen-Motiv wird die kulturelle und sexuelle Vielfalt von einer bunt-illustrierten Menschenmenge dargestellt - inklusive Regenbogenfahnen, einem lesbischem Kuss und Lederkerlen. Das eidgenössische Sujet mit einem Wert von einem Franken stellt das "Miteinander verschiedener Lebensentwürfe ins Zentrum: Sie greifen wie Puzzleteile ineinander", heißt es in einer Mitteilung der Schweizerischen Post.







Vorgeschlagen wurden die beiden Sondermarken vom postinternen LGBTI-Mitarbeiternetzwerk "Rainbow". "Andere Länder haben schon Briefmarken zum Thema Vielfalt lanciert, so zum Beispiel Finnland oder Deutschland. Das 50-jährige Jubiläum der Stonewall-Unruhen nahmen wir schließlich zum Anlass, die Idee bei der Schweizerischen Post einzubringen", erklärte "Rainbow"-Co-Präsident Simon Graf.



Für Sammler sind die beiden Marken ab 7. November erhältlich, in allen Postfilialen ab 14. November. (cw)

















-w-