Kunst und Aufklärungsarbeit

09. Oktober 2019, noch kein Kommentar

In Nürnberg wird am Freitag die Ausstellung "QueerART#2" eröffnet, bei der zehn regionale und bundesweite Künstler*innen ihre Exponate ausstellen.



Die Ausstellung kann vom 11. bis 31. Oktober 2019 täglich im Bildungs- und Kulturzentrum südpunkt während der Öffnungszeiten besucht werden, darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm mit Lesungen, Talks, Filmen und Bühnenprogramm (Details siehe Website).



"Wir sehen dieses Projekt - in der Kombination von Aufklärungsarbeit und Kunst - als einen innovativen Ansatz, um für Toleranz und Akzeptanz gegenüber der Vielfalt menschlicher Lebens- und Identitätskonzepte zu werben", heißt es in der Einladung. Organisiert wurde "QueerART#2" von den Vereinen Queer Franken und Queer Culture Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem KUF im südpunkt mit einer finanziellen Förderung aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben!". (cw)







