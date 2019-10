Mein schwules Berlin

11. Oktober 2019, noch kein Kommentar

Bild: Henning von Berg

Die 16. Ausgabe des Kult-Jahrbuchs "Mein schwules Auge" ist der deutschen Hauptstadt gewidmet - noch vor der großen Buchpremiere am Samstag zeigen wir erste Bilder.



"Seit dem Mauerfall vor mittlerweile 30 Jahren hat sich Berlin zu einem der weltweit führenden Zentren schwuler Kultur und Lebens entwickelt und zieht zahllose Künstler und Autoren aus aller Welt an", heißt es in der Ankündigung des Konkursbuch Verlags. "Dieses schwule Berlin ist das zentrale Thema unserer neuen Anthologie: Einheit, Ost-West-Geschichten, Freiheit ohne Mauern, das schwule Leben in der DDR im Vergleich zur westberliner bzw. westdeutschen Szene, die wilden Jahre nach der Wiedervereinigung."



Die Berlin-Ausgabe von "Mein schwules Auge / My Gay Eye" erscheint zweisprachig auf Deutsch und Englisch und enthält auf 416 Seiten Arbeiten von über 80 Künstlern. Fotografien und Zeichnungen stammen u.a. von Norbert Bisky, Eva & Adele, Rainer Fetting, Tom of Finland, Andreas Fux und Wolfgang Tillmans. Eine (jugendfreie) Auswahl zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Darüber hinaus enthält das von Rinaldo Hopf und Fedya Ili herausgegebene Buch Essays, Interviews, Kurzgeschichten und Gedichte u.a. von Michael Ampersant, Durk Dehner, Matthias Freihof, Jochen Hick, Wolfgang Müller, Rainer Narr, Jens Rosteck, Michael Sollorz, Frank Wagner und Mario Wirz.



Die Buchpremiere wird am Samstag, den 12. Oktober von 17 bis 20 Uhr in der Berliner Szene-Galerie The Ballery (Nollendorfstr. 11-12, Schöneberg) gefeiert. Die dort ausgestellten Bilder aus dem Band sind anschließend noch bis zum 2. November zu sehen.



Das Berlin-Special von "Mein schwules Auge / My Gay Eye" (ISBN: 978-3-88769-945-1) kostet 19,90 Euro und kann bei amazon.de (vor)bestellt werden. (mize/pm)











