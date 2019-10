Preis für queeres Märchenbuch

18. Oktober 2019, noch kein Kommentar

Das Kinderbuch "Das große Regenbogen Märchenbuch" von Jule Markwald wurde am Donnerstag auf der Frankfurter Buchmesse mit dem "Kindle Storyteller Award X" ausgezeichnet.



Der Sonderpreis von Amazon für Arbeiten außerhalb der traditionellen Belletristik-Genres soll die Vielfalt des Self Publishing herausstellen und ist mit einem Preisgeld von 5.000 Euro dotiert.



"Das große Regenbogen Märchenbuch" besteht aus sieben feministischen und LGBTI-inklusiven Geschichten für Kinder ab drei Jahren. Homo- und Transsexualität werden in den Märchen als selbstverständlich und alltäglich präsentiert. Mal hat ein Prinz zwei Väter, mal liebt ein Mädchen ein anderes Mädchen. Auch mit dem alten Muster, dass die Guten alle schön und die Bösen alle hässlich sind, wird hier gebrochen.



"Ich habe das Buch ursprünglich für meine Patentochter zum dritten Geburtstag geschrieben, und meine liebe Freundin Lisa Mareike Hees hat dazu Bilder gemalt", erklärte Jule Markwald zu ihrem Projekt. Erst nachdem sie von Freunden und Bekannten viel positives Feedback erhielt, kam sie auf die Idee, ein richtiges Buch herauszubringen, fand jedoch keinen Verlag. Über Crowdfunding sammelte sie schließlich über 10.000 Euro ein (queer.de berichtete).

"Jule Markwald überzeugte uns in diesem Jahr mit ihrem Märchenbuch für alle, die sich in klassischen Märchen nicht widerfinden", heißt es in der Begründung der Jury. "Eine wunderschöne Sammlung für alle Kinder, die Selbstbewusstsein vermittelt und das heimische Kinderbuchregal um eine wertvolle Facette erweitert."



"Das große Regenbogen Märchenbuch" ist auf amazon.de sowohl als E-Book für 9,99 Euro als auch als Taschenbuch für 14,98 Euro erhältlich - in dem Onlineshop gibt es auch eine kostenlose Leseprobe. (cw)











