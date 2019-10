80 queere Kandidat*innen für München

20. Oktober 2019, noch kein Kommentar

Bild: Michael Behrendt

Mit einem repräsentativen Querschnitt der Münchner LGBTI-Community tritt die Rosa Liste zur Stadtratswahl 2020 an.



Bei der Aufstellungsversammlung am Samstag im Café Regenbogen der Aids-Hilfe wurde die Stadtratsliste quotiert mit 40 Frauen* und 40 Männern* im Alter zwischen 30 und 89 Jahren besetzt - das Münchner Stadtparlament besteht insgesamt nur aus 80 ehrenamtlichen Mitgliedern. Interesse an einer Kandidatur hatten sogar 86 Vertreter*innen der Community angemeldet.



Einstimmig an die Spitze wurden allerdings zwei Männer gewählt: auf Platz eins Thomas Niederbühl, Stadtrat der Rosa Liste und Geschäftsführer der Münchner Aids-Hilfe, sowie auf Platz zwei Andreas Klose, Vorsitzender des Bezirksausschuss 2 Isarvorstadt-Ludwigsvorstadt, Kreditanalyst und ehemaliger "Sub"-Vorstand (komplette Liste siehe unten). Das langjährige weibliche Gesicht der Rosa Liste, Rita Braaz, tritt im kommenden Jahr erstmals für die Linke an (queer.de berichtete).



Spitzenkandidat Thomas Niederbühl (Bild: Michael Behrendt)

Thomas Niederbühl ist bereits seit 1996 im Stadtrat für die Rosa Liste vertreten, zuletzt mit 1,9 Prozent der abgegebenen Stimmen. Er bildet dort eine Fraktionsgemeinschaft mit den Grünen. SPD, Grüne und Rosa Liste stellten von 1996 bis 2014 die Regierungs-Koalition im Münchner Rathaus.



Das erklärte Wahlziel der Rosa Liste bei der Stadtratswahl am 15. März 2020 ist es, erstmals mindestens zwei Mandate zu erkämpfen. "Wir wissen ja aus langer Erfahrung, dass sich gut gemeinte Lesben-, Schwulen- und Trans*-Freundlichkeit noch lange nicht selbstverständlich in aktive Gleichstellungspolitik umsetzt", erklärte Niederbühl zur Notwendigkeit einer queeren Wähler*innenvereinigung. "Jeden Fortschritt haben wir letztlich selber erreicht. Deshalb wollen wir gerade jetzt unsere Mitbestimmung nicht leichtfertig wieder aus der Hand geben, wo neben der erfolgreichen Akzeptanz gleichzeitig auch wieder Ablehnung und Ausgrenzung zunehmen." (cw)



Kandidat*nnen der Rosa Liste zur Münchner Stadtratswahl 2020

1. Thomas Niederbühl

2. Andreas Klose

3. Wolfgang Scheel

4. Michael Behrendt

5. Marion Hölczl

6. Stephanie Gerlach

7. Sabine Holm

8. Martina Kohlhuber

9. Harald Gescher

10. Sabrina Berndt

11. Carlos Lopes

12. Patricia Sophie Schüttler

13. Conrad Breyer

14. Lising Pagenstecher

15. Ilhan Alakara

16. Tatjana Cardiano

17. Peter Ambacher

18. Barbara Stenzel

19. Albert Knoll

20. Monika Primas

21. Alexander Kluge

22. Barbara Yurtdas

23. James Ratlege

24. Hannelore Rohrbach

25. Christopher Knoll

26. Ulrike Bez

27. Sebastian Kempf

28. Ruth Balden

29. Bernd Müller

30. Elke Dahlmann

31. Daniel Terasa

32. Sibylle von Tiedemann

33. Patrik Riedel

34. Berta Gammenthaler

35. Siegfried Ramsberger

36. Claudia Sußmann

37. Andreas Hastreiter

38. Karina Głowacka

39. Albrecht Müller

40. Christine Bandilla

41. David Langenbuch

42. Renate Lettenbauer

43. Michael Dyrna

44. Silvana Urbitzek

45. Stefan Roßteuscher

46. Andrea Bergmann

47. Frank Zuber

48. Claudia Cardiano

49. Mathias Junkert

50. Verena Reindl

51. Sven Langenbuch

52. Karina Hack

53. Helmut Hartl

54. Margit Roth

55. Uwe Hagenberg

56. Elisabeth (Lissy) Mödl

57. Hansmartin Schön

58. Karin Fuchsberger

59. Daniel Schlögl

60. Sonja Unsöld

61. Wolfgang Tittmann-Fuchs

62. Rita Reimer

63. Walter Pretz

64. Vera Ludwig

65. Wolfgang Tröscher

66. Carmen Schwend

67. Horst Middelhoff

68. Anke Geisler

69. Horst Schreck

70. Judith Lippitz

71. Klaus Heidenreich

72. Birgit Müller

73. Erhard Jobst

74. Annette Neumann

75. Roland de Beer

76. Regine Anzinger

77. Peter Becker

78. Stefanie Leib

79. Martin Essigkrug

80. Alexandra Gyalistra









-w-