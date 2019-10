Queere Vielfalt zum Frühstück

21. Oktober 2019, noch kein Kommentar

Kellogg, der weltweit führende Hersteller von Cerealien, engagiert sich mit der neuen Sonderedition "All Together" gegen das Mobbing von LGBTI-Jugendlichen.



"Wir gehören alle zusammen", erklärte das Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Michigan zu dem limitierten Produkt. "Zum ersten Mal in der Geschichte werden unsere berühmten Maskottchen und Cerealien exklusiv zusammen in einer 'All Together'-Schachtel angeboten. Es ist ein Symbol der Akzeptanz, egal wie du aussiehst, wo du herkommst oder wen du liebst."



Enthalten in der Vielfaltsmischung sind die sechs Produkte "Frosties" (Frosted Flakes), "Fruit Loops", "Rice Krispies", "Raisin Bran", "Toppas" (Frosted Mini-Wheats) sowie die klassischen "Corn Flakes". Auf der Seite der lilafarbenen "All Together"-Box steht: "Sei inklusiv, akzeptierend, einladend, nett, gütig, liebevoll, glücklich und gemeinschaftlich."



Anlass der queeren Kellogg's-Edition war der Spirit Day, der seit 2010 vor allem in den USA und Kanada jährlich begangen wird. Immer am dritten Donnerstag im Oktober ziehen sich Menschen lila an, um auf Mobbing von LGBTI-Jugendlichen aufmerksam zu machen. Parallel spendete der Cornflakes-Hersteller 50.000 US-Dollar an die Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD).



In Deutschland ist die "All Together"-Mischung leider nicht erhältlich. Im US-Onlineshop von Kellogg kann man sie zum Preis von 19,99 Dollar bestellen. (cw)















