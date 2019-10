Zwölf süße Jungs von nebenan

23. Oktober 2019, noch kein Kommentar

Nach einem Jahr Pause gibt es für 2020 endlich wieder einen "Young Men of Germany"-Kalender von TeeJott.



Der Kölner Fotograf ist Deutschlands Experte Nummer eins, wenn es darum geht, junge Männer in ihrer ganz besonderen Sinnlichkeit abzulichten. Nach wie vor entdeckt der 46-Jährige seine Models entweder auf den Straßen der Domstadt oder bei Facebook. Die meisten Jungs stehen dabei zum ersten Mal vor einer Profi-Kamera.



Alle Motive sind - wie schon seit 17 Jahren - in Schwarzweiß, da TeeJott noch alle Fotoabzüge von Hand in der Dunkelkammer anfertigt und diese Tradition auch im digitalen Zeitalter bewahrt. Aufgrund der Insolvenz des Bruno Gmünder Verlag gab es im vergangenen Jahr erstmals keinen Wandkalender, jetzt schließt das neue Salzgeber-Label Bruno Books mit "Young Men of Germany 2020" die entstandene Lücke.



Der Kalender mit zwölf süßen Jungs erscheint im Format 30x42 cm und ist für 19,99 Euro bei amazon.de erhältlich (cw)















