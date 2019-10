Queerer Rekordmarsch in Taiwan

26. Oktober 2019, noch kein Kommentar

Bild: Watcharin Pukut

Fünf Monate nach der Eheöffnung nahmen am Samstag rund 200.000 Menschen an der Pride-Parade in Taiwans Hauptstadt Taipeh teil - so viele wie noch nie.



Die teils verkleideten Demonstranten zogen mit zahlreichen Regenbogenfahnen vom Rathaus bis zum Präsidentenpalast mehrere Stunden auf einer fast acht Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt. Für westliche Verhältnisse gab es vergleichsweise wenige Trucks und kaum Musik. Zur Parade hatten sich über 200 Gruppen und Unternehmen angemeldet - von Pet-Playern bis zum Pharmakonzern. Der Pride stand in diesem Jahr unter dem Motto "Gemeinsam - für ein besseres Taiwan".



Taiwan ist der erste asiatische Staat, in dem lesbische und schwule Paare heiraten dürfen (queer.de berichtete). Das Verfassungsgericht hatte vor zwei Jahren entschieden, dass ein Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen gegen die Verfassung verstößt. Die Richter setzten der Regierung eine Frist bis zum 24. Mai dieses Jahres, um entsprechende Gesetzesänderungen vorzunehmen. Konservative Politiker und religiöse Gruppen hatten erfolglos versucht, die Reform zu verhindern. In den vergangenen fünf Monaten haben bereits mehr als 2.150 gleichgeschlechtliche Paare geheiratet.



Der Taiwan Pride war auch schon in den Vorjahren der größte CSD in Asien. In diesem Jahr waren besonders viele Teilnehmer aus anderen asiatischen Staaten angereist, um den Meilenstein der Ehe für alle zu feiern und sich Mut für den Kampf um rechtliche Gleichstellung in Japan, der Volksrepublik China oder Thailand zu holen. Taiwans Staatspräsidentin Tsai Ing-wen und die regierende Demokratische Fortschrittspartei (DPP) hatten den Pride-Marsch unterstützt. (mize)









