Bilder aus dem homoerotischen Paradies

01. November 2019, noch kein Kommentar

Als stilvoller Vorgänger von Pierre et Gilles und David LaChapelle hat der US-Fotograf James Bidgood die erotischen Fantasien schwuler Männer revolutioniert - für 2020 erscheint erstmal ein Kalender mi seinen Motiven.



Der 1933 geborene Bidgood war der erste, der die plakative Glamour-Ästhetik der Vierziger- und Fünfzigerjahre auf erotische Männerfantasien übertrug. Der Künstler entführt den Betrachter in seine glamouröse Traumwelt, die zeitlos modern wirkt. Seine bekanntesten Modelle sind Bobby Kendall (Bild oben) und Jay Garvin.



Die meisten Aktfotografien des Künstlers entstanden in der Zeit zwischen 1963 und 1970. Damals wurden ausgewählte Fotos seiner Serien als einzige Farbfotos und Höhepunkt im Mittelteil der Bodybuilder-Zeitschriften Joe Weilders wie zum Beispiel in "The Young Physique", "Muscleboy", "Demi-Gods" und "Muscle Teens" veröffentlicht. Bidgood war außerdem der anonyme Urheber des Films "Pink Narcissus" (1971).



Der durchgehend farbige Wandkalender "James Bidgood 2020" ist im Format 30x42 cm bei Bruno Books erschienen und zum Preis von 19,99 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. (cw)













-w-