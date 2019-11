Nicht glücklich im Mädchenkörper

03. November 2019, noch kein Kommentar

Bild: Grit Hachmeister / VG Bild-Kunst, Bonn 2019

In einer fotografischen Langzeitserie dokumentiert der trans Künstler Harry Hachmeister seine eigene Suche nach seiner geschlechtlichen Identität.



Hachmeisters Selbstporträts zeigen eindrucksvoll, wie unwohl er sich im Mädchenkörper fühlte. Die Serie ist Teil der am 25. Oktober im Kunstmuseum Wolfsburg eröffneten Ausstellung "Inside - Out. Konstruktionen des Ichs". Darin geht es um Fragen der eigenen Identität, die gerade während der Pubertät an besonderer Bedeutung gewinnen.



Als Besonderheit wurde die Schau von den Volontärinnen des Kunstmuseums gemeinschaftlich mit Heranwachsenden kuratiert. Aus einer Zusammenstellung von über 200 Werken wählten die Jugendlichen künstlerische Positionen nach eigenen Themen- und Fragenschwerpunkten aus und näherten sich im gemeinsamen Austausch dem Begriff der Identität an. Dabei kristallisierten sich Aspekte der sexuellen Selbstbestimmung, Schönheitsideale, Selbstinszenierung, Abgrenzung, Krisen und Konflikte für die Jugendlichen als thematisch besonders relevant heraus.



"Inside - Out. Konstruktionen des Ichs" läuft noch bis zum 12. Januar 2020. Mehr Infos zur Ausstellung gibt es auf der Homepage des Kunstmuseums Wolfsburg.









