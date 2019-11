Kreativer Provokateur feiert 77. Geburtstag

07. November 2019,

Hedwig von Beverfoerde wird vermutlich In Ohnmacht fallen: Unter dem Titel "Der große und der kleine Penis" hat Rosa von Praunheim ein Bilderbuch geschrieben und gemalt.



Sein "Kinderbuch für Erwachsene", wie es in der Ankündigung zumindest etwas beruhigend für besorgte Tanten heißt, stellt der schwule Regisseur am Freitag um 17 Uhr in der Berliner Galerie Gustav von Hirschheydt (Wielandstraße 31, Charlottenburg) vor. Gleichzeitig wird dort eine vierwöchige Ausstellung mit naiven Pimmel-Gemälden Praunheims eröffnet.

Mit Buch und Schau läutet der rastlose Künstler die Feierlichkeiten zu seinem 77. Geburtstag am 25. November ein. So zeigt die Berliner Buchhandlung Geistesblüten (Walter-Benjamin-Platz 2, Charlottenburg) am 26. November um 19 Uhr Ausschnitte aus seinen drei neuen Filmen "Darkroom - Tödliche Tropfen", "Operntunten-Operndiven" und "Hirschensprung". Anschließend gibt es ein Gespräch mit den Hauptdarstellern Bozidar Kocevski, Heiner Bomhard und Katy Karrenbauer.



Als Höhepunkt zeigt das Deutsche Theater (Schumannstraße 13 A, Berlin-Mitte) am 28. November um 20 Uhr noch einmal Praunheims Stück "Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht" (das mit dem netten Analverkehr-Song) und lädt im Anschluss zu einer öffentlichen Geburtstagsparty ein.



Von 1967 bis heute hat Rosa von Praunheim rund 150 Kurz- und Langfilme gedreht, an Oper und Theater inszeniert, Bücher und Gedichte geschrieben, gemalt, gezeichnet, fotografiert und sich als queerer Aktivist engagiert. Mit seinen beiden 1970/71 entstandenen Filmen "Die Bettwurst" und "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" war ihm der Durchbruch gelungen. (mize/pm)







