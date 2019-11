Europas erster trans* Zebrastreifen

08. November 2019, noch kein Kommentar

In der niederländischen Stadt Almere bei Amsterdam wurde ein dauerhafter Zebrastreifen in den Farben der trans* Flagge eingeweiht - eine Premiere in Europa.



"In Almere darf jeder so sein, wie er will", erklärte der sozialdemokratische Dezernent Jerzy Soetekouw zur feierlichen Einweihung Anfang November. Das wolle man mit der Aktion noch einmal zusätzlich verdeutlichen. Gleich hinter dem trans* Zebrastreifen gibt es einen weiteren Überweg in den Farben der Regenbogenflagge. Almere ist mit rund 200.000 Einwohner*innen die achtgrößte Gemeinde der Niederlande.



Die trans* Flagge wurde 1999 von der Aktivistin Monica Helms entworfen und erstmals im Jahr 2000 bei einer LGBTI-Demo in Phoenix, Arizona gezeigt. Die Fahne enthält fünf horizontale Streifen. Je ein hellblauer und rosafarbener Streifen an den beiden Rändern sollen die klassischen Geschlechterrollen symbolisieren. Der weiße Streifen in der Mitte steht für intergeschlechtliche und trans* Menschen sowie für Personen, die sich bewusst nicht nach dem Zweigeschlechtersystem definieren wollen.



Zaterdag 2 november wordt tijdens de Winter Pride Walk in Almere het eerste Transgender-zebrapad ter wereld geopend.... Gepostet von Gemeente Almere am Donnerstag, 31. Oktober 2019 Facebook / Gemeente Almere

Auf Facebook gab es sowohl Zustimmung als auch Ablehnung für die neuen Schutzwege in Almere. Eine Nutzerin schrieb: "Sowas fördert doch gerade das Denken in Schubladen!" Ein anderer Kommentar: "Lächerlich so ein Streifen! Ich denke, die wollen gerade wie jeder andere auch behandelt werden?" Eine weitere Nutzerin forderte: "Dann will ich einen speziellen Hetero-Zebrastreifen!"



Zuletzt war in dem 66.000-Einwohner-Ort Ames im US-Bundesstaat Iowa ein trans* Zebrstreifen eingeweiht worden (queer.de berichtete). (cw/dpa)













