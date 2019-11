Sonne, Wind und nackte Haut

09. November 2019,

Zwei Jahre lang fotografierte der Berliner Fotograf Richard Kranzin junge Männer in der Natur - jetzt sind die besten Aufnahmen als Wandkalender für 2020 erschienen.



Der 1990 geborene Künstler ließ sich von Wäldern, Feldern und Seen in Brandenburg und am Berliner Stadtrand inspirieren. Kranzins Bilder verströmen die Wärme sonniger Sommertage, wenn Wind und Sonne die nackte Haut umschmeicheln, und wecken das Gefühl der Reinheit der Natur. Das Spiel von Licht und Schatten verleiht seinen Akt-Fotografien eine zeitlose Aura.



Der Wandkalender "Young Men in Nature 2020" ist im Format 30x42 cm bei Bruno Books erschienen und zum Preis von 19,99 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. (cw)















-w-