Lesbisches Prinzessinnenpaar in Nürnberg

Bild: Crazy Dancers e.V.

Im Nürnberger Fasching gibt es erstmals ein gleichgeschlechtliche Spitzen-Duo: Marcella I. und Senna I. sind das offizielle Prinzenpaar der Fastnachtsgesellschaft Crazy Dancers.



"Nürnberg ist bunt, die Welt ist bunt, die Zeit ist reif dafür", heiß es in einer Pressemitteilung des Vereins, in der die beiden miteinander verheirateten Frauen vorgestellt werden. "Nürnberg ist modern und aufgeschlossen diesem Thema gegenüber und das ist gut so", so der Vorstand der Crazy Dancers.



Offiziell inthronisiert werden Marcella und Senna am Samstag, den 16. November ab 18 Uhr im Saal der Sportgaststätte SV Nürnberg Reichensdorf. Das lesbische Paar wird die Nürnberger Fastnachtsfans bis zum 25. Februar durch die anstehende Session führen. (cw)











