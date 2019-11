Verliebte Pornostars

17. November 2019, noch kein Kommentar

Das Pornolabel "CockyBoys", das für künstlerisch eher anspruchsvolle schwule Erotik steht, überrascht uns mit einem ausgesprochen romantischen Kalender für das kommende Jahr.



Der Wandkalender "Just Love 2020 by CockyBoys" präsentiert von Januar bis Dezember ausgesprochen sexy Jungs, die bis über beide Ohren verliebt zu sein scheinen. Zu den beteiligten Models gehören u.a. die "CockyBoys"-Superstars Calvin Banks, Sean Ford und Boomer Banks. Manche werden sich vielleicht ärgern, dass man bei diesem Nebenprodukt des Pornolabels keine Ständer zu sehen bekommt, aber so eignet sich "Just Love 2020" auch als Weihnachtsgeschenk für die Schwiegermutter...



Der Kalender im Format 30x42 cm ist bei Bruno Books erschienen und zum Preis von 19,99 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. (cw)

















-w-