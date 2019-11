Der schwule Nomade

18. November 2019, noch kein Kommentar

Das Museum Louisiana in Dänemark zeigt in einer großen Retrospektive über 110 Werke des amerikanischen Malers und Dichters Marsden Hartley (1877-1943) - und klammert dabei dessen Homosexualität nicht aus.



Hartley gilt als einer der profiliertesten Maler der klassischen Moderne. Der Künstler lebte einen Großteil seines Lebens als Nomade zwischen Europa und den USA, und seine Reisen zwischen 1906 bis 1943 führten zu einer Reihe verschiedenster Werkgruppen. Darunter befinden sich etwa abstrakte Darstellungen preußischer Militaria, der er bewunderte, dann trostlose, fast surreale Landschaften aus New Mexico - und schließlich Porträts halbnackter, muskulöser Männer.



Mit dem deutschen Offizier Karl von Freyburg, den er 1912 in Paris kennenlernte, führte Marsden Hartley eine Beziehung, der jedoch tragisch endete. Dessen Kriegstod am 7. Oktober 1914 verarbeitete der Künstler in einer Reihe von zwölf symbolischen Gemälden. Auch andere Werke zeigen ehemalige Liebhaber, die durch Suizid oder Unfälle ums Leben kamen.







Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt zur Ausstellung: "Hartley, der nie länger als zehn Monate an einem Ort blieb, der ständig vor seiner Einsamkeit als homosexueller Mann in einer homophoben Welt floh, dabei überall in der Welt kurze Phasen intensiven Beisammenseins mit anderen ähnlich versteckt lebenden Männern erlebte (etwa mit dem Freundeskreis des Schriftstellers Eugene O'Neill), der aber auch exzessive Verkleidungsbälle und intellektuelle Salons erlebte, wo er geschützt er selbst sein konnte, ist in seiner Kunst immer erstaunlich unverbittert erschienen."



Die Marsden-Hartley-Respektive ist noch bis zum 19. Januar 2020 im Louisiana Museum of Modern Art im dänischen Humlebæk zu sehen. (cw)











