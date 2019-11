20. November 2019, noch kein Kommentar

Bild: Salzgeber Buchverlage

Der neue Fotoband "Phantomparadies" dokumentiert die tiefe Freundschaft zwischen Hans Georg Berger und Hervé Guibert.



Im Jahr 1978 traf Berger auf den gerade 22 Jahre alten französischen Schriftsteller und Fotografen. Der vier Jahre ältere Organisator, Autor und Fotograf war damals bereits Direktor des Internationalen Münchner Theaterfestivals. Aus dieser Begegnung entwickelte sich eine tiefe Freundschaft, ein dreizehn Jahre währendes, einzigartiges Projekt gegenseitigen Fotografierens.



Bergers Anteil an diesem Projekt liegt jetzt in einem opulenten, fantastisch gestalteten Fotoband vor, begleitet von Texten des Berliner Fotografen und Kunsthistorikers Boris von Brauchitsch. Die Schwarzweiß-Aufnahmen konservieren das Begehren, zeigen ihr Objekt aus nächster Nähe und entrückt in unerreichbare Ferne. Der Betrachter spürt die Spannung zwischen Fotograf und Modell, er spürt, wie Guibert und mit ihm auch sein Freund Thierry Jouno und andere als Subjekte präsent sind, die das Fotografiertwerden geradezu herausfordern - gewollt ungewollt inszeniert. Einige Aufnahmen aus dem Band zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Hans Georg Berger wollte diesen spannungsreichen und bildtheoretisch interessanten Dialog zweier großer Künstler eigentlich 1988 beenden - nachdem Guibert an Aids erkrankt war, wollte er nicht zum Dokumentaristen des körperlichen Verfalls werden. Dennoch enthält der Band vereinzelt auch Aufnahmen aus Guiberts Jahren mit Aids, die auch von einer gewissen Entfremdung zwischen den Freunden geprägt waren. Der Unterschied im Umgang mit dem Tod verleiht diesem Bildband eine unausgesprochene, zusätzliche Dimension.



"Phantomparadies. Eine fotografische Liebe" mit 145 Abbildungen auf 208 Seiten ist im Großformat 24x32 cm bei Salzgeber erschienen und zum Preis von 58 Euro seit Mittwoch im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-86300-509-2). (cw/pm)











-w-