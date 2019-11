Beschreibe deine Genitalien!

21. November 2019, noch kein Kommentar

In der neuen Ausstellung "Trial and Error" im Schwulen Museum Berlin kann man heute Abend eine Beschreibung der eigenen Genitalien in einer Audiokabine einsprechen und sie anschließend von einer Gerichtszeichnerin zeichnen lassen.



Mit der multimedialen Installation "Genitals on Trial" reagiert das Künstler*innen-Duo Giegold & Weiß auf Gerichtsprozesse in Großbritannien, in denen junge Transsexuelle zu Haftstrafen verurteilt wurden, weil sie sich während eines Dates nicht zu ihrer Geschlechtsidentität bzw. dem Aussehen ihrer Genitalien geäußert haben. Im Schwulen Museum ist bei der Vernissage am Donnerstag, den 21. November um 19 Uhr auch eine Protokollantin vor Ort. Zeichnung und Protokoll werden an die Wand projiziert und vom Publikum live verfolgt.







Giegold & Weiß wollen mit der Ausstellung Gesundheitsvorsorge, Sexualaufklärung und Persönlichkeitsrechte von trans Menschen thematisieren. In einer zweiten Live-Installation - "FtM vs HIV - Medical Lube Wrestling" (Premiere am 7. Dezember um 19 Uhr) - stehen Machtstrukturen und Diskriminierungen im Fokus, denen vor allem trans Männer und non-binary Personen ausgesetzt sind. In einem eigens für die Performance aufgebauten Wrestling-Ring treten mehrere personifizierte Metaphern für Trans-Realitäten und -Herausforderungen gegeneinander an - neben "Transition vs. HIV" kämpfen auch "Chlamydia vs. PrEP" und "Vorsorgeuntersuchung vs. Stigma".







Die Ausstellung mit dem vollen Titel "Trial and Error: TRANSforming health and justice" läuft im Schwulen Museum (Lützowstraße 73, Berlin-Tiergarten) bis zum 31. Januar 2020. (cw/pm)









-w-