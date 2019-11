Gesicht zeigen im Bahnhof

25. November 2019, noch kein Kommentar

Christian (Fotos: Michael Gottschalk)

Im Kölner Hauptbahnhof wird heute die Fotoausstellung "HIV heute - Mitten im Leben" eröffnet - mit Porträts von 12 HIV-positiven Menschen und einem Statement zu ihrem Leben mit der Infektion.



Die Ausstellung in der Markthalle besteht neben der Fotoserie von Michael Gottschalk aus internationalen Präventions-Plakaten aus den zurückliegenden Jahrzehnten. Durch den Kontrast der Bildsprache wird verdeutlich, wie sich die Behandlung von HIV und Aids im Laufe der Zeit gewandelt hat.



Marcel

Auf der einen Seite steht die Darstellung aus den Anfangsjahren der Auseinandersetzung mit dem Thema HIV und Aids, als es noch keine Medikamente gab. Auf der anderen Seite sind Menschen zu sehen, die heute mitten im Leben stehen und dank des medizinischen Fortschrittes und der fortlaufenden Aufklärungs-Antidiskriminierungsarbeit zu HIV in Deutschland ein ganz normales Leben mit der Infektion führen. Unverändert müssen diese Menschen auch heute immer noch mit Stigmatisierung und Diskriminierung leben, werden deswegen auch nicht selten an den Rand der Gesellschaft gedrängt und leben isoliert.



Die Protagonist*innen sind dabei so divers wie das Leben selbst. Es werden Menschen im Alter zwischen 25 und 73 Jahren abgebildet. Die Ausstellung bietet die Möglichkeit, die eigenen Vorstellungen einer HIV-Infektion zu überprüfen und die vielleicht bestehenden Gedanken dazu zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Dabei stehen die ausdrucksstarken, lebensbejahenden Motive der Protagonist*innen im Mittelpunkt. Verbunden mit Zitaten, die zeigen, dass ein offener Umgang mit der Infektion noch nicht immer alltäglich ist und mit negativen Erfahrungen verbunden sein kann.



Die Vernissage findet am 25. November um 17 Uhr statt. Anschließend ist die Ausstellung bis zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember im Kölner Hauptbahnhof zu sehen. (cw)



Bill











-w-