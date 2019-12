Schwuler Kuss nicht jugendfrei?

01. Dezember 2019,

Ausgerechnet zum Welt-Aids-Tag hat Facebook eine Werbung mit zwei küssenden Männern verboten.



Der Checkpoint Zürich, ein Gesundheitszentrum für queere Menschen, wollte zum 1. Dezember ein Video bewerben, das u.a. eine Dragqueen, eine trans Person, eine schwule Hochzeitstorte, einen Astronauten mit einer Regenbogenflagge auf dem Mond, ein schwules Pärchen beim Arzt, einen HIV-Test sowie sich zwei küssende Männer auf der Straße zeigt.

Direktlink | Der zensierte Spot zum Welt-Aids-Tag

Die Veröffentlichung des knapp zweieinhalbminütigen Clips wurde laut Checkpoint zweimal von Facebook abgelehnt. Zur Begründung hieß es: "Nicht jugendfreier Content: Anzeigen dürfen weder sexuelle noch anzügliche Wörter oder Bilder verwenden. Vermeide Nacktheit, Menschen in anzüglichen Posen oder bei sexuell provokanten Handlungen."



"Es ist bei Facebook und Instagram extrem schwierig geworden, für unser Anliegen Werbung zu kaufen, weil zwei küssende Männer oder auch schlichte Präventionsarbeit zu HIV und anderen STI für die Social-Media-Plattformen immer schnell zu heikel seien, die vielen Fakenews, Gewaltvideos oder Hassaufrufe, die unbeirrt im Facebook-Kosmos herumschwirren, sie aber nicht zu stören scheinen", erklärte Bastian Baumann, Leiter des Checkpoints Zürich, gegenüber queer.de. "Facebook verkauft sich gerne als LGBT-friendly und läuft an den Prides mit und aktiviert die Regenbogenfahne jeweils im Juni, zwei sich küssende Männer will Facebook dann offenbar aber doch nicht." (cw)









