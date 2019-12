Schwedische Kirche enthüllt erstes queeres Altarbild

03. Dezember 2019,

In Malmö ist am Sonntag das erste queere Altarbild der evangelischen Kirche in Schweden enthüllt worden: Elisabeth Ohlsons "Paradiset" (Paradies) zeigt den Garten Eden, in dem nicht Adam und Eva, sondern gleichgeschlechtliche Paare mit unterschiedlichen Hautfarben zu sehen sind.



Das Bild hängt in der St.-Paulus-Kirche, die in einer Stellungnahme erklärt, dass auf diese Art Gleichbehandlung aller Menschen innerhalb der evangelischen Kirche symbolisiert werden soll ("egal, wen man liebt oder als was man sich identifiziert"). St.-Paulus-Pfarrerin Sofia Tunebro sagte den schwedischen Medien, das Bild sei "pure Freude".



Erstellt wurde das Gemälde von der lesbischen Künstlerin Elisabeth Ohlson. Die 58-Jährige hatte "Paradiset" bereits 2012 in einer Fernsehsendung des Senders SVT angefertigt und wollte es zunächst dem Dom zu Skara schenken. Damals wurde das Bild aber abgelehnt, weil es "zu politisch" sei und in einer Kirche nichts zu suchen habe.



Ohlsen ist besonders für ihre Ausstellung "Ecce homo" bekannt, die Jesus Christus umgeben von Homosexuellen und Dragqueens zeigt. Mit derartigen Bilder wollte die Künstlerin darauf hinweisen, dass - zumindest laut der Bibel - Jesus besonders den gesellschaftlichen Außenseitern geholfen habe. Die Ausstellung hatte mehrfach zu Protesten von Homo-Hassern geführt, etwa beim CSD Belgrad 2012 (queer.de berichtete).



In Schweden sorgte "Paradiset" für Diskussionen - manche Konservative hielten das Bild für eine Beleidigung und erklärten, dass die Bibel Homosexualität verurteile. Auch in Deutschland gab es in den üblichen populistischen Ecken Kritik. In der Online-Kommentarspalte der rechtsextremen Zeitung "Junge Freiheit" heißt es etwa: "Mir fällt dazu nur eins ein: Sodom und Gomorra". Oder: "Wie lange Gott sich das noch gefallen lässt, bevor sein Zorn losbricht?" Auch der Schuldige ist bereits gefunden: "Erschütternd, denn bei sowas führt eindeutig Luzifer die Regie im Hintergrund!"



Die Schwedische Kirche war bis 1999 Staatskirche und gilt als eine der LGBTI-freundlichsten Kirchen der Welt. Bereits 2009 hat eine Synode beschlossen, dass Schwule und Lesben auch kirchlich heiraten dürfen (queer.de berichtete). In Deutschland gibt es dagegen immer noch evangelische Landeskirchen, die gleichgeschlechtlichen Paaren eine kirchliche Trauung aus Homophobie verweigern - von der katholischen Kirche ganz zu schweigen. (dk)





-w-