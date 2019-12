Queer in Peking

08. Dezember 2019, noch kein Kommentar

Bild: Ren Hang / Stieglitz 19

Das Ausstellungshaus C/O Berlin zeigt mit "Love, Ren Hang" erstmals in Deutschland eine umfassende Retrospektive aus dem jungen Werk des schwulen Fotografen Ren Hang (1987-2017), der zu den wichtigsten zeitgenössischen Künstlern in China zählt.



In seiner Heimat Peking war der Fotograf den Behörden ein stetes Ärgernis, zu sehr verletzten seine mit Geschlechteridentitäten spielenden Bilder die moralischen und sozialen Tabus in China. Er selbst sagte: "Ich sehe mein Werk nicht wirklich als Tabubruch, weil ich nicht so sehr in kulturellen oder politischen Zusammenhängen denke. Ich verschiebe Grenzen nicht absichtlich, ich mache nur meine Arbeit."



Ren Hang fotografierte seine Modelle - Freunde und in seinen letzten Lebensjahren auch zunehmend Fans - zumeist nackt und in oft surreal anmutenden Arrangements, häufig im Freien, hoch in Baumkronen oder auf den schwindelerregenden Dächern von Peking, gestapelt wie Bauklötze, die Köpfe in Kraken gewickelt, mit Telefonleitungen und Blumen, die aus Körperöffnungen sprießen, mit lustvollen Erektionen, verblüffenden Accessoires, mal ausgelassen verspielt, mal traumverloren melancholisch - was auch immer ihm gerade in den Sinn kam.



Bild: Ren Hang / Blindspot Gallery

Ren Hang publizierte zahlreiche Fotobücher und veröffentlichte seine Arbeiten auf seiner Website, über Facebook, Instagram sowie Flickr. Sein Werk findet posthum eine stetig wachsende Anhängerschaft und erfährt weltweit eine immense Popularität. Hang lebte und arbeitete bis zu seinem Freitod im Alter von 29 Jahren in Peking.



Die Ausstellung "Love, Ren Hang" mit über 150 Arbeiten des Künstlers ist noch bis zum 29. Februar 2020 im C/O Berlin (Amerika-Haus, Hardenbergstraße 22-24, Berlin-Charlottenburg) zu sehen. Mehr Infos gibt es auf der Homepage des Ausstellungshauses. (cw)









-w-