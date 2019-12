Berliner Männer weltweit begehrt

09. Dezember 2019, noch kein Kommentar

Keine andere "Elska"-Ausgabe war so erfolgreich wie das vor vier Jahren erschienene und seit langem vergriffene Berlin-Heft - jetzt gibt es eine Neuauflage mit vielen neuen Bildern.



"Die Idee eines einfachen Reprints gefiel mir nicht, ich wollte etwas Frisches machen", erklärte der britische Herausgeber Liam Campbell gegenüber queer.de. "Also habe ich komplett von vorne angefangen und aus meinem Archiv mit den Berlin-Aufnahmen jedes Bild und jede Geschichte neu ausgewählt." Wie im Originalheft gibt es in der Neuausgabe auffallend viele Hipster-Bärte - doch über die Hälfte der Porträts wurden erstmals veröffentlicht. Einige Kostproben zeigt die unten verlinkte Galerie.



Campbells "Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus internationalem Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint; bislang gibt es 26 Ausgaben (queer.de berichtete). Jedes Heft wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Männern. Die schwulen Models von nebenan posieren in ihren Stadtvierteln sowie oft nackt in ihren Wohnungen und erzählen zudem Geschichten aus ihrem Leben.



Das neue Berlin-Heft mit 180 Seiten und Fotografien von Liam Campbell, Fedya Ili, Jonathan Lemieux und Andriy Melnyk kann für 20 US-Dollar (18,08 Euro) über die Homepage bestellt werden. Eine E-Version ist für 14 Dollar (12,65 Euro) erhältlich. Für 29,50 Dollar (26,66 Euro) gibt es beide Ausgaben - und das E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus der deutschen Hauptstadt. (mize)









