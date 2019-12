Megan Rapinoe ist "Sportsperson of the Year"

10. Dezember 2019, noch kein Kommentar

Die US-Zeitschrift "Sports Illustrated" zeichnet die lesbische Fußballerin mit ihrer jährlichen Titelstory aus.



Bereits seit 1954 holt das Magazin zum Jahresende einen Sportler, eine Sportlerin oder ein Team wegen herausragender Leistungen auf das Cover. Nun geht die Ehre an die 34-jährige amerikanische Fußballerin, die in diesem Jahr so ungefähr alles holte, was frau holen kann: Den WM-Titel in Frankreich, den Goldenen Schuh, die Auszeichnung als Weltfußballerin des Jahres und den Ballon d'Or.



"Sie dominierte das Spiel der Welt, auf der Bühne der Welt, unter Attacke durch einen Weltführer", beginnt die Titelstory. "Und in dem sie das ohne Angst tat, wurde sie eine Stimme für so viele auf der ganzen Welt."



Die erst vierte Einzelgewinnerin des Titels der Zeitschrift wird für ihre sportlichen Leistungen ebenso gelobt wie für ihren Einsatz für gleiche Bezahlung und ihre kritische Haltung gegenüber US-Präsident Donald Trump - vor dem Sieg hatte sie klar gestellt, dass sie bei einem Sieg eine Einladung ins Weiße Haus ausschlagen werde.



Auch ihr offener Umgang mit Homosexualität findet Erwähnung - mit Lob von ihrem Vater: "Sie ist die Stimme, die so viele Menschen nicht haben." Teamkollegin Alexandra Krieger erinnert daran, wie Rapinoe sie ermutigt habe, ihre Beziehung zur Mitspielerin Ashlyn Harris öffentlich zu machen: "Megan hat etwas gesagt, das ich nie vergessen werde: Es gibt kleine Kinder, die zu ängstlich sind, um sie selbst zu sein, und wenn wir uns weiter verstecken, wird es nicht normal, in einer lesbischen Beziehung zu sein."



Die lesenswerte Titelstory mit Fotos von Jeffery A. Salter stellt die Fußballerin ausführlich in Text und einem Video vor. (cw)





