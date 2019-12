Flagge zeigen zur Amtseinführung

15. Dezember 2019,

Der Mitte-Links-Politiker Alberto Fernàndez wurde am Dienstag als neuer Präsident von Argentinien vereidigt - sein Sohn Estanislao alias Dragqueen Dyhzy trug zur Feier des Tages ein Regenbogen-Einstecktuch.



Während argentinische Medien erst über ein buntes Taschentuch in seiner Jacketttasche berichteten, stellte der 24-Jährige später auf Twitter klar, dass es sich um eine zusammengefaltete Pride-Flagge handelte, mit der ein Zeichen für LGBTI-Akzeptanz habe setzen wollen.



Estanislao Fernàndez ist ein aufstrebender Star in der argentinischen Drag-Szene. Nach homophoben Angriffen im Wahlkampf stellte sich sein Vater schützend vor seinen Sohn. "Mein Sohn ist ein Menschenrechtsaktivist in dieser Community. Ich würde mir Sorgen machen, wenn mein Sohn ein Verbrecher wäre, aber er ist ein großartiger Mann", erklärte der 60-Jährige im Juni in einem Radiointerview. "In dieser Welt, von der ich nicht viel weiß, scheint er respektiert und sehr anerkannt zu sein. Ich bin stolz auf meinen Sohn" (queer.de berichtete). (cw)











-w-