Die Boygroup für Erwachsene

22. Dezember 2019, noch kein Kommentar

Der "Cosmopolitan" beschrieb das schwule Pornolabel "CockyBoys" mal als erotische Version von "One Direction" - nun posieren die bekanntesten Models dieser gutbestückten "Boyband" erneut für einen Kalender.



Die beiden Fotografen Jake Jaxson und RJ Sebastian zeigen in "CockyBoys 2020" die hübschen Models mit ihren frischen, unverdorbenen Gesichtern von ihrer besten Seite. Troy Accola, Carter Dane, Levi Karter und viele andere, die gern zeigen, was sie haben, sind in diesem Kalender vertreten. Durch ihre große Präsenz in den sozialen Medien stehen die Jungs des künstlerisch eher anspruchsvollen Studios in direktem Kontakt mit ihren zahlreichen Fans überall auf der Welt.



Der sexy Kalender im Format 30x42 cm ist bei Bruno Books (Salzgeber Medien) erschienen und zum Preis von 19,99 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. Ebenfalls erhältlich für das kommende Jahr ist der eher romantische Kalender "Just Love 2020 by CockyBoys". (cw)















