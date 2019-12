Heiligabend mit Tom of Finland

24. Dezember 2019, noch kein Kommentar

Bild: Tom of Finland Foundation

Der Weihnachtsmann, der mit prall gefülltem Sack und langer Rute stets allein unterwegs ist, hat auch den schwulen Künstler Tom of Finland inspiriert.



Unser weihnachtliches Bild des Tages stammt aus dem neuen Wandkalender "Tom of Finland 2020" des Papierwarenherstellers Putinki. Hinter dem Pseudonym Tom of Finland verbirgt sich der renommierte finnische Zeichner Touko Laaksonen (1920-1991), der weltweit für sein umfangreiches homoerotisches Werk bekannt ist.



Seine Zeichnungen von durchtrainierten und ungehemmten Muskelmännern in Leder haben in der Pop-Kultur nahezu Kultstatus erreicht - und zudem schwule Männer von den früher gängigen Klischees befreit, ausschließlich feminin und schwach zu sein.



Der Wandkalender im Format 23 x 34 cm enthält insgesamt zwölf Motive des Künstlers mit knackigen und megabestückten Kerlen, nur der Dezember-Santa ist dabei in Farbe. "Tom of Finland 2020" ist zum Preis von 24,90 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. (cw)

















-w-