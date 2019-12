Schwules NS-Opfer mit Straße geehrt

25. Dezember 2019,

Bild: Stadt Bochum

In Bochum wurde eine neue Straße nach dem im Nationalsozialismus verfolgten schwulen Bochumer Bergmann Hermann Hußmann benannt.



Mit der vom Verein Rosa Strippe angeregten und im September von der Bezirksvertretung Bochum-Mitte beschlossenen Straßenbenennung soll stellvertretend an die Verbrechen der Nazis gegenüber Homosexuellen erinnert werden (queer.de berichtete). Die am 20. Dezember eingeweihte Hermann-Hußmann-Straße befindet sich am nordöstlichen Rand der Innenstadt als Verbindung zwischen Moritz-Fiege-Straße und Josef-Neuberger-Straße. Bereits im November wurde im Stadtteil Hofstede an Hußmanns letzter Wohnstätte (Mühlental 11) ein Stolperstein verlegt.







Hermann Hußmann war 1908 in Bochum geboren worden und arbeitete als Bergmann auf der Zeche Constantin. Seine ersten sexuellen Kontakte mit Männern hatte er mit 16 Jahren während der Zeit der Weimarer Republik. Am 5. Februar 1943 wurde er verhaftet, nachdem ein Freund ihn bei einem Polizeiverhör verraten hatte, und nach Paragraf 175 angeklagt. Drei Monate nach seiner Festnahme erhängte er sich am 11. Mai in Untersuchungshaft mit einem Hosenträger.



Bochum ist bundesweit erst die zweite Stadt, die an homosexuelle NS-Opfer mit einem Straßennamen erinnert: Die erste Kommune war 2016 Dortmund mit der Otto-Meinecke-Straße (queer.de berichtete). (cw)







-w-