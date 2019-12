First Couple in Badehose

26. Dezember 2019,

Irlands schwuler Regierungschef Leo Varadkar und sein Lebenspartner Matthew Barrett machen auch beim Eisbad eine gute Figur.



Das First Couple beteiligte sich am Weihnachtsmorgen am traditionellen Winterschwimmen an der Landspitze Forty Foot in Dublins Vorort Sandycove - zusammen mit Hunderten anderen Einheimischen und Besuchern. Die Wassertemperatur betrug etwa acht Grad.



Es war nach Varadkars Angaben bereits das dritte Mal, dass er zu den Festtagen im kalten Wasser schwamm. Dies sei "ein guter Start in den Tag", erklärte der Taoiseach gegenüber Journalisten. Nach dem Bad wollte er Angestellte im öffentlichen Dienst besuchen, die am Weihnachtstag in Krankenhäusern und Feuerwachen arbeiten.

Leo Varadkar wurde im Juni 2017 zum Regierungschef der Republik Irland gewählt (queer.de berichtete). Der Konservative hatte sein Coming-out noch als Gesundheitsminister im Jahr 2015, wenige Monate vor dem erfolgreichen Referendum über die Ehe-Öffnung (queer.de berichtete). Mit seinem Partner Matthew Barrett, einem Arzt, ist er ebenfalls seit 2015 zusammen. (cw)











