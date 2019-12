Zwei Weltmeisterinnen im Hafen der Ehe

31. Dezember 2019, noch kein Kommentar

Zweimal gewannen die Fußballerinnen Ashlyn Harris and Ali Krieger gemeinsam den WM-Titel für ihr Heimatland USA - jetzt haben sie geheiratet.



Das Ja-Wort gaben sich die beiden Nationalspielerinnen am vergangenen Samstag in der schlossartigen Villa Vizcaya in Miami - inklusive einer Regenbogentorte und einer Rede ihrer ebenfalls lesbischen Kapitänin Megan Rapinoe. Krieger trug ein weißes Kleid von Pronovias, Harris einen maßgeschneiderten Anzug des schwulen Designers Thome Browne.



"Dies ist das erste Mal in unserer Beziehung, dass alle unsere Freunde, alle unsere Familienmitglieder zusammenkommen und uns auf einer ganz neuen Ebene feiern", sagte Harris dem Magazin "People". "Ich denke, wir haben viel Unterstützung von unserer Familie und unseren Freunden durch Fußball erhalten, aber es ist meiner Meinung nach viel sinnvoller, um für Liebe, Akzeptanz und Inklusion gefeiert zu werden. Das ist so wichtig in der Welt, in der wir jetzt leben."



Die 34-jährige Torfrau Ashlyn Harris und die ein Jahr ältere Abwehrspielerin Ali Krieger sind bereits seit über zehn Jahren ein Paar - damals spielte Krieger in der Bundesliga beim 1. FFC Frankfurt. Sie erklärte anlässlich ihrer Verlobung im März, Harris' "Kreativität und Ehrgeiz" habe sie sofort magisch angezogen. "Seit ich mit Ash zusammen bin, bin ich meiner Meinung nach zu der Frau geworden, die ich immer sein wollte. Sie hat mir geholfen, diese Frau zu werden."



Sowohl Ali Krieger als auch Ashlyn Harris, von Fans liebevoll "Krashlyn" genannt, traten bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2019 für das siegreiche US-amerikanische Fußballnationalteam an. Beide spielen hauptberuflich für den NWSL-Teilnehmer Orlando Pride. (cw)

