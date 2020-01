Das schwule Date ging schief

01. Januar 2020,

In der Dating-Doku "First Dates - Ein Tisch für zwei" wollte Vox auch zwei schwule Singles miteinander verkuppeln - doch das Blind Date ging ziemlich in die Hose.



Vox zeigte am Montagabend ein Best-of der Show, in der sich zwei Fremde zu einem gemeinsamen Dinner treffen, empfangen vom Südtiroler Gastronomen Roland Trettl. In der Regel halten die Singles tapfer bis zum Ende durch, auch wenn es zwischen ihnen nicht funken sollte. Doch beim Blind Date von Sebastian und Frank wurde das Essen kurzerhand abgesagt.



Der 30-jährige Sebastian, ein Verkäufer für Friseurbedarf aus Berlin, verzog schon das Gesicht, als der 17 Jahre ältere Frank das Lokal betrat. Der aus Leipzig stammende Restaurantchef bei der Deutschen Bahn war absolut nicht sein Typ. Frank hingegen war von seinem Gegenüber durchaus angetan.



Nach einem etwas qualvollen Smalltalk an der Bar fragte Sebastian schließlich, ob er "ein Veto einlegen" und das gemeinsame Essen absagen könne. In einem Zwischenschnitt erklärte er, dass nun mal auch das Auge mitesse. Und es sei bei ihm einfach "kein schöner Geschmack" gewesen.



Frank meinte, er sei von der Abfuhr zwar überrascht, aber nicht unbedingt schockiert gewesen. Sein Leben würde weitergehen und er schon noch den Richtigen treffen.



