Heiße Kerle über 50

02. Januar 2020,

Bild: tommy+alan photography

Mit ihrem "Men Over 50 Project" wollen die beiden Fotografen Tommy Wu und Alan Reade zeigen, dass auch ältere Männer äußerst sexy sein können.



Gerade bei schwulen Männern gehört das Alter zum bestgehüteten Geheimnis, wenn man das fünfte Lebensjahrzehnt erreicht hat - wenn man nicht ein wenig schummelt, ist die einzige Grindr-Nachricht nur die automatische Message zum Geburtstag. Mit ihrer Porträtserie attraktiver Herren zwischen 50 und Mitte 70 wollen tommy+alan photography aus Los Angeles dazu animieren, zum eigenen Alter zu stehen.



Während manche der inszenierten Bilder vor Selbstbewusstsein geradezu platzen, zeigen die parallel aufgenommen O-Töne auch die Verletzlichkeit der Hobby-Models. Die porträtierten Männer reden offen über ihre Erfahrungen mit Altersdiskriminierung, ihre Selbstzweifel in Bezug auf Aussehen und Körper oder über das Überleben schwerer Krankheiten.



Das überaus spannende "Men Over 50 Project" kann man sich hier anschauen und anhören. (mize)











-w-