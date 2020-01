Jazz Jennings zeigt ihre "Kampfwunden"

04. Januar 2020, noch kein Kommentar

Für zwei Fotos im Badeanzug wird die amerikanische Reality-TV-Darstellerin Jazz Jennings auf Instagram gefeiert - weil sie die Narben ihrer geschlechtsanpassenden Operationen nicht versteckt.



"Ich nenne sie meine Kampfwunden, denn sie zeugen von der Stärke und Beharrlichkeit, die es brauchte, um meine Transition endlich zu vollenden", schrieb die 19-Jährige zu den am 31. Dezember geposteten Bildern. "Ich bin stolz auf meine Narben und liebe meinen Körper, genau wie er ist." Ihre letzten OPs hatte Jennings Ende 2018.



Jazz Jennings, die auf Instagram über eine Million Follower*innen hat, gilt als berühmteste trans Teenagerin der USA. Sie steht unter anderem im Mittelpunkt der Reality-TV-Serie "I Am Jazz", deren sechste Staffel Ende des Monats auf dem Kabel-TV-Sender TLC anläuft. Außerdem berichtet sie in einem eigenen Youtube-Kanal über ihr Leben als junge trans Frau. (cw)









-w-