Katzen in Abercrombie-Taschen

Wer seine Miezekatze liebt, sollte sich die Seite "15 Cats In Abercrombie Bags" nicht entgehen lassen.



In der queer.de-Redaktion gibt es immer wieder lebhafte Auseinandersetzungen um die Frage: "Hund oder Katze?" Zwar hatten wir in zwei Leser-Umfragen - 2009 und 2014 - bereits geklärt, dass der Hund die Nase vorn hat. Bilder der Haustierseite "Paws Planet" könnten aber die Meinung einiger Wauwau-Freunde noch ändern.



Die Internetseite sammelte 15 Bilder von Katzen in Tüten und Taschen des amerikanischen Mode-Unternehmens Abercrombie & Fitch. Der Laden ist bekannt dafür, leicht bekleidete und gut gebaute Mädels und Jungs als Werbefiguren zu verwenden. Kombiniert man diese (auf gut südländisch ausgedrückt) Sackerl mit Katzerln, kommt etwas Wunderbares zum Vorschein. (dk)











