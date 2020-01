Das ist die neue rubicon-Chefin!

22. Januar 2020, noch kein Kommentar

(Bild: Rose Bemminghoff)

Die inzwischen 21 Mitarbeiter*innen von Kölns queerer Beratungseinrichtung rubicon haben seit Jahresbeginn eine neue Chefin: Meike Nienhaus tritt die Nachfolge an von Dr. Beate Blatz, die in den Ruhestand gegangen ist.



Die 46-jährige Diplom-Sozialwissenschaftlerin und lesbische Mama einer zehnjährigen Tochter war zuvor seit 2007 als Leiterin der Familienbildungsstätte der AWO Kreisverband Wesel tätig. Dort hat sie ab 2015 erfolgreich die Weichen für ein Personal- und Organisationsentwicklungsprojekt zum Thema Inklusion und Diversity initiiert und begleitet - ein Thema, das auch im rubicon eine zentrale Rolle spielt.



Im Themenfeld Regenbogenfamilien ist Meike Nienhaus seit 2008 zu Hause. Sie organisierte Gruppen und Wochenendseminare und ist seit den Anfängen in der Landesarbeitsgemeinschaft Regenbogenfamilien NRW in Trägerschaft von vielfältig e.V. aktiv.



Meike Nienhaus ist gespannt auf die künftigen Herausforderungen in der Rubensstraße 8-10. Als Teil der Community sind ihr die zum Teil gegenläufigen gesellschaftlichen Entwicklungen sehr bewusst. "Es gibt beides", stellt sie fest, "die hart erkämpften gesellschaftlichen Errungenschaften bezogen auf die Rechte und Lebenswirklichkeiten von LSBTIQ und die erschreckende Ausbreitung von Nationalismus, Rassismus und Homophobie."



Auf die Frage, wie sie auf Köln gekommen sei, weiß sie die Antwort sehr genau: "Ich habe Lust auf diese Stadt! Ich habe schon zwei Mal wegen des Jobs in Köln gelebt und bin doch auch beruflich immer wieder räumlich woanders gelandet. Diesmal war klar, ich will hier leben, ich habe Lust auf viel mehr LSBTIQ und fühle mich geehrt, mich nun im rubicon e.V. als Geschäftsführung engagieren zu dürfen." (cw/pm)







-w-