Queere Kunst und Sichtbarkeit in Syke

Bild: Zackary Drucker

Spannende Ausstellung in der niedersächsischen Provinz: "Fluidity" präsentiert Positionen zeitgenössischer Kunst, die sich mit Geschlechterfluidität beschäftigen.



Vom 23. Februar bis 17. Mai sind im Syker Vorwerk Werke der neun internationalen Künstler*innen Loren Britton, Cassils, Suh Lea Cheang, Zackary Drucker, Alicia Frankovich, Pbilipp Gufler, Maryna Makarenko, Tejal Shag und Ming Wong zu sehen. Kuratiert wurde die Schau von Dr. Alejandro Perdomo Daniels in der Reihe "works on gender and identity".



Die Ausstellung stehe "für den Versuch, Gewissheiten zu destabilisieren, die auf dem allhergebrachten Verständnis von Sexualität und Geschlecht basieren, denn die darauf konstruierten Kategorien Mann und Frau, heterosexuell und homosexuell erweisen sich als unvollständige Ansätze für reale Lebenserfahrungen", heißt in der Ankündigung des Kunstzentrums.



Der Schwerpunkt liegt dabei auf Tendenzen, die sich der Heteronormativität entziehen und deren Vorrechte und Machtstrukturen in Frage stellen. Was als gemeinsamer Nenner für die Gruppenausstellung fungiert, stellt ein zentrales Anliegen für die beteiligten Künstler*innen dar. Somit geht es bei der Ausstellung darum, mit den Mitteln der Kunstproduktion und des Kuratierens queere Sichtbarkeit und Legitimität zu schaffen, um der Viefalt der Gesellschaft durch Repräsentation im institutionellen Kulturapparat gerecht zu werden.



Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, den 22. Februar um 19 Uhr im Syker Vorwerk. Die Stadt mit nur 24.000 Einwohner*innen liegt rund 20 Kilometer südlich von Bremen. (cw)









