Schlemmen mit Gloria Viagra

10. Februar 2020, noch kein Kommentar

Bild: Lars Deike

Am kommenden Sonntag lädt das französische Gourmet-Restaurant La Cocotte in Berlin zur Eröffnung der Ausstellung "Drags, Divas and more" des schwulen Künstlers Lars Deike.



Passend zu den Porträts queerer Persönlichkeiten wie Gloria Viagra gibt es zur Vernissage am 16. Februar von 12 bis 17 Uhr einen Drag-Brunch mit Live-Performance. "Diven singen, während Ihr euch meine Kunst anschauen und die Kunst auf den Tellern schmecken lassen könnt", heißt es in der Einladung Deikes.



Die Ausstellung läuft anschließend bis zum 17. April. Das La Cocotte befindet sich in der Vorbergstraße 10 in Berlin-Schöneberg. Mehr über den Künstler kann man auf seiner Facebookseite erfahren. (cw)











-w-