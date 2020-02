Traumpaar: Lucy und Mirko

17. Februar 2020, noch kein Kommentar

Mit der 21-jährigen Lucy gibt es in der aktuellen Staffel von "Germany's Next Topmodel" wieder eine trans Kandidatin - auf Wunsch eines Zuschauers zeigte sie jetzt ihren Freund.



In einer Instagram-Story stellte sich das Nachwuchsmodel aus Kassel in der vergangenen Woche zum zweiten Mal den Fragen ihrer Fans, die besonders neugierig auf ihr Liebesleben waren. Auf die Frage, ob sie ein Foto von sich und ihrem Freund teilen könne,, postete Lucy kommentarlos eine süßes Selfie. Während die GNTM-Kandidatin darauf entspannt in die Kamera lächelt, schmiegt sich ihr Freund Mirko zärtlich von hinten an ihre Schulter.



Mit Mirko ist sie seit eineinhalb Jahren zusammen, kennengelernt hatten sie sich über das Internet. Nach dem dritten Date habe sie von ihrer Transsexualität erzählt. "Dann war alles total leicht und locker", berichtete die Topmodel-Anwärterin bereits im Vorfeld der Show (queer.de berichtete). Bei früheren Dates habe sie nach dem Coming-out als trans nicht selten eine unhöfliche Abfuhr kassiert.



Mirke habe auch kein Problem damit, dass sie ihre geschlechtsangleichende OP noch nicht hatte, erzählte Lucy offen in ihrer Instagran-Story: "Für mich ist die OP ein Muss. Ihm ist es egal, ob ich sie mache oder nicht." Auch gegenüber dem Blog Promiflash versicherte Lucy: "Mein Freund Mikro hatte absolut kein Problem damit, dass ich Transgender bin, und hat mich von Anfang an als Mensch gemocht und akzeptiert."



In den letzten Jahren gab es bereits mehrere trans Kandidatinnen in der Castingshow. Von ihnen schaffte aber keine den Sieg - anders als in den Niederlanden, wo mit Loiza Lamers 2015 erstmals eine Tranfrau "Holland's Next Top Model" gewinnen konnte (queer.de berichtete). Lamers wird ab Februar in der deutschen RTL-Tanzshow "Let's Dance" mitmachen (queer.de berichtete).



Die bekannteste trans Teilnehmerin von "Germany's Next Topmodel" war Giuliana Farfalla. Sie schaffte es im Anschluss als erste Tranfrau auf die Titelseite des Magazins "Playboy" (queer.de berichtete). Dies führte zu Kritik von einem Ex-Playmate, das behauptete, Männer wollten keine trans Frauen in dem Magazin sehen (queer.de berichtete). Kurz der Veröffentlichung ihres "Playboy"-Fotos nahm Farfalla am Dschungelcamp teil, verließ die Show aber freiwillig nach weniger als einer Woche (queer.de berichtete). (cw)





