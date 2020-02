Ein eigenes Lesbenzentrum für München

21. Februar 2020,

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat dem Trägerverein Lesbentelefon e.V. am Freitag die Schlüssel für das "LeZ - lesbisch-queeres Zentrum" übergeben.



Der neue Treffpunkt und Veranstaltungsort für lesbische Frauen, queere Menschen und Freund*innen befindet sich in der Müllerstraße 26 mitten im Glockenbachviertel. Bislang gab es in München mit dem "Sub" ein paar Häuser weiter nur ein Kommunikations- und Kulturzentrum für schwule Männer.



Die ersten Pläne für das "LeZ" wurden bereits vor vielen Jahre gemacht. Auf dem CSD 2015 hatte Reiter die Einrichtung erstmals versprochen, drei Jahre später stimmte der Stadtrat einem interfraktionellen Antrag von CSU, SPD, Grüne/Rosa Liste, FDP-HUT und Linke zu. Für den Betrieb des Zentrums erhält der Lesbentelefon e.V., der bereits die Münchner Lesbenberatungsstelle LeTRa betreibt, einen jährlichen Zuschuss von knapp 480.000 Euro. Die Stadt finanzierte außerdem den Umbau des ehemaligen Druck- und Copyshops. (cw)











-w-