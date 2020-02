23. Februar 2020, noch kein Kommentar

Im Taschen Verlag erscheint Ende des Monats eine knallige, glitzernde, wunderbare Hommage an den David Bowie der frühen Siebzigerjahre.



1972 veröffentlichte David Bowie das geniale Konzeptalbum "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" und präsentierte sich einer konsternierten Welt als androgyne, wimperngetuschte Kunstfigur in Glitzerklamotten, die die Grenzen zwischen männlich und weiblich, hetero und schwul, Fakten und Fiktion einriss, bis nur noch ein funkelndes Spektakel fantastischer Selbstinszenierung blieb. Album und Bühnenspektakel machten den stillen Londoner zu einem der größten Stars der Welt.



Begleitet wurde er auf diesem Glam-Trip in die Stratosphäre des Pophimmels von seinem Landsmann, dem Londoner Fotografen Mick Rock. Rock lag künstlerisch und persönlich auf einer Wellenlänge mit Bowie, wurde Teil seiner Entourage und arbeitete 1972 und 1973 als Leibfotograf des Sängers.



Der 2015 noch unter Bowies Mitwirkung entstandene Bildband "The Rise of David Bowie, 1972-1973" zeigt das Beste aus Mick Rocks Bowie-Portfolio, von spektakulären Liveshows, legendären Studio-Porträts, Coverfotos bis hin zu Bildern aus Promofilmen, aus dem Backstage-Bereich und vom Tour-Alltag; sie zeigen Bowie, die Kunstfigur, aber auch den nicht minder facettenreichen Menschen jenseits cooler Rock-Posen - eine leidenschaftliche Hommage an einen brillanten und inspirierenden Künstler, dessen kreative Vision bis heute fortlebt.



Das 300 Seiten starke Buch ist ab 27. Februar 2020 zum Preis von 30 Euro im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-8365-8324-4) und kann bei amazon.de bereits (vor)bestellt werden. (cw/pm)













