Homoerotik auf Russisch

27. Februar 2020, noch kein Kommentar

Bereits im sechsten Jahr zeigt die Münchner Kunstbehandlung unter dem Motto "From Russia with Love" eine Einzelausstellung des schwulen russischen Künstlers Sergey Sovkov.



Der Schwerpunkt der Schau liegt erneut auf Sergey Sovkovs homoerotischen Männerbildern, "die allesamt ihre russischen Gene nicht verheimlichen", wie es in der Einladung heißt. Darüber hinaus sind in den verschiedensten Arbeitstechniken auch Stillleben, Architekturen und Landschaften sowie Skulpturen zu sehen, auch um Sovkovs Vielseitigkeit zu zeigen. Inzwischen lebt und arbeitet der Künstler in Wien.



Die Vernissage findet am Donnerstag, den 27. Februar 2020 ab 20 Uhr in Anwesenheit des Künstlers in der Kunstbehandlung (Müllerstraße 40, München) statt. (cw/pm)











-w-