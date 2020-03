Queer Imagery gegen Heuchelei und Zensur

01. März 2020, noch kein Kommentar

Der Multimedia-Künstler Slava Mogutin war der erste Russe, der wegen homophober Verfolgung in den USA politisches Asyl erhielt - in diesem Monat sind seine Arbeiten in Berlin zu sehen.



Unter dem Titel "Slava Mogutin: My Existence = My Resistance" zeigt die Berliner Szenegalerie The Ballery ab 7. März ein Querschnitt der neueren Werke des schwulen New Yorkers. Ein erstes Preview gibt es in der unten verlinkten Galerie.



Mogutins Kunst ist geprägt von seinem bi-kulturellen literarischen und dissidenten Hintergrund, der die Themen Vertreibung und Identität umfasst. Übertretung und Verklärung von Männlichkeit und Geschlechterübergang; urbane Jugendsubkulturen und jugendliche Sexualität; das Aufeinandertreffen von sozialen Normen und individuellen Wünschen; die Spannung zwischen Anhaftung und Unzufriedenheit, Hass und Liebe.



"Für mich ist das Persönliche politisch und das Politische persönlich", erklärte Mogutin. In einer Zeit, in der unsere verfassungsrechtlichen Grundrechte angegriffen werden, kann Queer Imagery meiner Meinung nach die wirksamste Waffe gegen Heuchelei, Bigotterie und Zensur sein. Wenn sie meine Arbeit in sozialen Medien oder im wirklichen Leben zensieren, ist meine Antwort immer: Verdoppeln Sie Queer, verdoppeln Sie den Kampf und das, was Sie nicht hören oder sehen wollen. Ich möchte die dunkelsten Ecken der menschlichen Natur und Sexualität beleuchten, um zu verstehen und friedlich miteinander zu koexistieren - denn Anderssein ist ein Segen, kein Fluch."



Die Ausstellung wird am Samstag, den 7. März um 17 Uhr eröffnet und ist anschließend bis zum 18. April in The Ballery zu sehen. Die queere Galerie in der Nollendorfstraße 11-12 liegt mitten im Berliner Regenbogenkiez. Sie wurde im September 2014 als Ausstellungsraum für in der Hauptstadt lebende Künstler gegründet. (cw)





