09. März 2020, noch kein Kommentar

Ein halbes Jahr nach ihrem Coming-out als trans feierte WDR-Studioleiterin Georgine Kellermann am Sonntag ihren ersten Frauentag.



"Weltfrauentag und ich bin zum ersten Mal dabei", schrieb die 62-jährige Journalistin auf Twitter zu einem Foto, das sie glücklich im Wald zeigt. Der Post erhielt bislang 7.400 Likes und wurde vielfach geteilt und positiv kommentiert. "So ein schöner Tweet", schrieb etwa die frauenpolitische Sprecherin der Grünen Ricarda Lang.



Kellermann machte als Mann Karriere beim WDR, stand u.a. als Reporter sowie Korrespondent in Washington und Paris vor der Kamera. Im vergangenen September fasste die derzeitige Leiterin des WDR-Studios Essen im Urlaub den Entschluss, sich als trans zu outen. Seitdem geht sie jeden Tag als Chefin zur Arbeit.



Die Entscheidung habe sie nie bereut: "Ich bin frei. Ich bin sehr viel ruhiger geworden. Ich bin eine glückliche Frau geworden", erklärte Kellermann im Dezember in einem Interview mit ihrem Sender. "Und ich bekomme auch Rückmeldungen: Leute die sagen, du siehst großartig aus. Da freue ich mich richtig drüber." (cw)





-w-